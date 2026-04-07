Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал «Чеченскую Республику Ичкерия» и ее филиалы в Европе террористической организацией и запретил их деятельность, сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, террористическими признаны сама организация и 29 ее филиалов, расположенных в 14 странах Европы. В ФСБ уточнили, что с ноября 2007 года структуры организации возглавляет Ахмед Закаев, который находится в международном розыске за совершение террористических преступлений и скрывается в Великобритании.

Согласно информации спецслужбы, после начала российско-украинской войны члены организации участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и принимали участие в диверсиях на территории Белгородской и Курской областей.