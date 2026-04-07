В Баку 3 тысячи домов построены на канализационных коллекторах.
По сообщениям местных СМИ, в Баку и Абшероне около 3 тысяч домов расположены прямо над водоотводными коллекторами.
Отмечается, что эта практика особенно распространилась за последние 10 лет, что значительно усложнило ремонт и восстановление повреждённых коллекторов.
В настоящее время начаты работы по сносу домов, расположенных над коллекторами.
Напомним, что недавно в Хатаинском районе на улице Рашида Багирова из-за дома, построенного над коллектором диаметром 1200 мм, произошло обрушение канализации. В результате затоплены находившиеся рядом здания. Дом, ставший причиной инцидента, был снесён.