В Баку 3 тысячи домов построены на канализационных коллекторах.

По сообщениям местных СМИ, в Баку и Абшероне около 3 тысяч домов расположены прямо над водоотводными коллекторами.

Отмечается, что эта практика особенно распространилась за последние 10 лет, что значительно усложнило ремонт и восстановление повреждённых коллекторов.

В настоящее время начаты работы по сносу домов, расположенных над коллекторами.

Напомним, что недавно в Хатаинском районе на улице Рашида Багирова из-за дома, построенного над коллектором диаметром 1200 мм, произошло обрушение канализации. В результате затоплены находившиеся рядом здания. Дом, ставший причиной инцидента, был снесён.