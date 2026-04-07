Тело покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи готовят к погребению в священном городе Кум. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатическую записку, основанную, предположительно, на данных американской и израильской разведки.

Согласно документу, спецслужбы зафиксировали подготовку к строительству «крупного мавзолея» в Куме, рассчитанного на «более чем одну могилу». Это может свидетельствовать о планах захоронить рядом с Хаменеи и других членов семьи, включая, возможно, Моджтабу Хаменеи.

При этом иранские власти ранее заявляли, что государственные похороны отложены из-за ожидаемого большого числа участников. Однако задержка вызывает вопросы, учитывая шиитскую традицию хоронить умерших в кратчайшие сроки.

Отмечается, что в среду исполнится 40 дней со дня смерти Хаменеи — завершение традиционного траурного периода в шиитском исламе.