Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль «за развитие науки». Награду ему передал президент региональной академии наук Джамбулат Умаров.

«Джамбулат Вахидович вручил мне медаль «За вклад в развитие науки». Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду», — написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам встречи с Умаровым.

Кадыров также рассказал, что президент Академии наук ЧР представил ему труд, посвященный первому Имаму Кавказа Шейху Мансуру, и сообщил о проведении исследования личности Александра Чеченского.

«Значительное внимание было уделено результатам крупного лингвистического исследования чеченского языка. В рамках этой работы было организовано международное научное собрание с участием иностранных специалистов. По итогам исследования ученые сделали заключение, что чеченский язык — древнейший на Кавказе. Это подтверждают многие задокументированные свидетельства», — рассказал глава Чечни.