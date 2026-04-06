37-летний Юсуфзода Якубджони Давлатхон, осужденный по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», предпринял попытку покончить с собой в московском СИЗО «Матросская тишина». Об этом 6 апреля сообщил источник РЕН ТВ.

По его словам, заключенного удалось спасти — медики оперативно провели реанимационные мероприятия, после чего Давлатхона госпитализировали в медицинское учреждение.

В марте суд вынес приговор фигурантам дела о теракте, назначив им пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Следствие установило, что Давлатхон участвовал в финансовом обеспечении исполнителей атаки: за несколько дней до трагедии он перевел им деньги на аренду жилья, а часть средств направил уже после совершения преступления.