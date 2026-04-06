Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея в ходе закрытого брифинга парламентскому комитету по разведке 6 апреля представила обновленную оценку ситуации в КНДР, прямо признав дочь Ким Чен Ына его наследницей на посту главы государства.

По словам депутатов Пак Сон Вона («Тобуро») и Ли Сон Гвона («Сила народа»), директор НРС Ли Чжон Соак заявил, что Ким Чжу Э «может рассматриваться как преемник», и этот вывод основан на достоверной разведывательной информации, а не на отдельных признаках.

Разведка отметила, что в последнее время Ким Чжу Э все чаще появляется на военных мероприятиях. Показанные государственными СМИ кадры, где она управляет танком, рассматриваются как попытка подчеркнуть ее военные способности и сформировать образ будущего лидера.

В НРС считают, что подобные демонстрации направлены на укрепление нарратива преемственности и снижение сомнений по поводу женщины-преемника. Депутаты также подчеркнули, что в докладах спецслужбы изменилась формулировка: если ранее говорилось о «подготовке к роли лидера», то теперь используется термин «женский преемник», что свидетельствует о повышении оценки ее статуса.