Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд-младший и Эрик, инвестировали в компанию Powerus, которая пытается продавать свои дроны-перехватчики странам Персидского залива. Сооснователь Powerus, ветеран спецопераций Бретт Великович, сообщил AP, что компания проводит демонстрационные испытания и стремится помочь США догнать китайских и российских производителей.

По словам бывшего юриста Белого дома Ричарда Пейнтера, страны региона могут оказаться под давлением приобретать продукцию сыновей президента, что делает их первой президентской семьёй, зарабатывающей на военных контрактах без согласия Конгресса.

В марте Дональд-младший и Эрик Трамп вложили средства в Powerus, ориентированную на Пентагон, планирующий выделить $1,1 млрд на военные дроны. Компания намерена производить более 10 000 беспилотников в месяц и привлекла $60 млн инвестиций, рассчитывая на новое финансирование через обратное слияние с гольф-компанией Трампа на Nasdaq.

AP отмечает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом его сыновья расширили бизнес, включая криптовалюту и контракты на производство ракетных компонентов, где политика напрямую влияет на доходы.