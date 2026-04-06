Сербская контрразведка заявила, что Украина не причастна к попытке подрыва газопровода «Турецкий поток», опровергнув заявления Будапешта и Москвы.

По словам главы VBA Джуро Йованича, диверсию готовил человек из группы мигрантов с военной подготовкой, который сейчас разыскивается. Он подчеркнул, что «неправда, что украинцы пытались организовать эту операцию», а маркировка на взрывчатке указывает на её производство в США.

Ранее у границы Сербии и Венгрии были обнаружены рюкзаки с взрывчаткой. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о попытке саботажа и усилил охрану газопровода, а Дмитрий Песков допустил причастность Киева.