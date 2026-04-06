В Будапеште может быть найдена неизвестная картина Винсента Ван Гога (1853–1890). Об этом сообщает Blikk со ссылкой на венгерского искусствоведа Жофию Вегвари.

По её словам, работа напоминает «Танцевальный зал в Арле» (оригинал хранится в парижском музее Орсе). Анализ красок, холста и грунтовки указывает на возможное создание картины между 1885 и 1890 годами. Вегвари отмечает, что Ван Гог часто писал несколько версий одной темы.

Изучение найденного произведения продолжается, а Blikk называет открытие одним из самых значимых художественных событий XXI века.