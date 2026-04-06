В Иране казнили еще одного участника январских протестов Али Фахима. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, Фахим был признан виновным во «вторжении на закрытые военные объекты с целью захвата оружейной и кражи боевого вооружения» во время массовых беспорядков, проходивших в декабре 2025 — январе 2026 года. Приговор был приведён в исполнение через повешение по решению Верховного суда Ирана.

Ранее иранские власти уже приводили в исполнение смертные приговоры в отношении участников январских протестов. В их числе оказался 19-летний член национальной сборной по вольной борьбе Салех Мохаммади.

2 апреля также был казнён Амирхосейн Хатами, которого обвинили во вторжении на военную территорию в ходе протестных акций.

Массовые протесты в Иране начались в декабре 2025 года на фоне девальвации национальной валюты и роста цен на товары первой необходимости. В дальнейшем акции переросли в столкновения с полицией и силовыми структурами, после чего власти начали масштабные задержания и судебные процессы против участников беспорядков.