По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Азербайджане сохраняется неустойчивая погода: идут сильные дожди, в горах — снег.

В Баку и на Абшероне за 5–6 апреля выпало 90 мм осадков — около 390% месячной нормы. В ряде районов также зафиксированы высокие показатели: в Хачмазе — 94 мм, в Губе — 83 мм, в Шабране — 63 мм.

В горах высота снежного покрова достигает 1 м 24 см в Шахдаге.

Местами усилился северо-западный ветер: в Баку и на Абшероне — до 24 м/с.

По прогнозам, нестабильная погода в Баку сохранится до вечера 6 апреля, в регионах — до 7 апреля.