Подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» является мигрант с военной подготовкой. Об этом заявил директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич.

«В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», – сказал он.

Глава агентства также отметил, что взрывчатка была произведена в США, но это, по его словам, не значит, что именно Штаты являются заказчиком и исполнителем диверсии. Он добавил, что подобные действия вряд ли отвечают интересам Вашингтона.