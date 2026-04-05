Глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что угрозы США наносить удары по энергетической инфраструктуре страны являются «признанием военных преступлений». Об этом сообщил МИД исламской республики в Telegram-канале.

Иранский министр также отметил необходимость «срочных действий» со стороны международных организаций, в том числе Совета безопасности ООН и МАГАТЭ, для осуждения американских преступлений и привлечения виновных к ответственности.