Иранские военные, если этого потребуют обстоятельства, могут создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил в воскресенье советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив», — пишет The New York Times.

Со своей стороны иранский телеканал Press TV подчеркивает, что по словам Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире.

«Если Белый дом посмеет вновь совершить глупые ошибки, то скоро убедится, что можно очень легко одним движением нарушить поставки энергоносителей в мире», — подчеркнул иранский советник.