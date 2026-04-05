Президент США Дональд Трамп продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном. Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Трамп сдвинул крайний срок для Ирана дополнительно на 24 часа», — написал Равид.

Таким образом он интерпретировал публикацию Трампа в Truth Social, который ранее без каких-либо пояснений написал: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 по Баку 8 апреля — прим. Minval)».

В интервью Axios в воскресенье американский лидер заявил о высоких шансах на заключение сделки с Ираном к 7 апреля.

Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив к 6 апреля.

26 марта глава американской администрации заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней — до 20:00 6 апреля (04:00 по Баку 7 апреля).