Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Израиля отменить закон о смертной казни за терроризм, ранее одобренный парламентом страны.

«Данные меры вызывают серьезную озабоченность в связи с нарушениями принципа надлежащего судебного разбирательства, носят явно дискриминационный характер и должны быть незамедлительно отменены», — приводит слова Тюрка пресс-служба возглавляемого им управления.

Комиссар отметил, что помимо прочих спорных положений, закон устанавливает смертную казнь через повешение в качестве стандартной меры наказания для палестинцев, осужденных на оккупированном Западном берегу реки Иордан за нападения на израильтян, которые привели к смертельному исходу. По оценкам Тюрка, это «само по себе является нарушением международного гуманитарного права». «Кроме того, закон не предусматривает возможности помилования, как того требует международное право в области прав человека», — пояснил он.