На улице 10 Мая в посёлке Бинагади Бинагадинского района Баку произошёл взрыв на объекте.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в парикмахерской общей площадью 20 кв. м произошёл взрыв без последующего возгорания.

В результате взрыва объекту причинён ущерб, один человек получил травмы.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.