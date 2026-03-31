На улице 10 Мая в посёлке Бинагади Бинагадинского района Баку произошёл взрыв на объекте.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в парикмахерской общей площадью 20 кв. м произошёл взрыв без последующего возгорания.
В результате взрыва объекту причинён ущерб, один человек получил травмы.
Силами МЧС на месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.
По факту взрыва соответствующими органами проводится расследование.