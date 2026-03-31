Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с коллегами из стран Группы семи (G7) просил их принять участие в международной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе после окончания войны с Ираном.

Как передает ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Как отметил собеседник портала, госсекретарь указал, что США не нужна помощь G7 «в открытии пролива», однако они хотели бы, чтобы эти государства приняли участие в международной морской коалиции после окончания военных действий в регионе.

«Рубио заявил, что на следующем этапе США будут нуждаться в нашей помощи для сопровождения судов или просто для обеспечения международного присутствия в Ормузском проливе, чтобы показать иранцам, что они не контролируют пролив. Все с этим согласились», — указал источник Axios.