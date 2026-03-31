Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведёт переговоры с лидерами арабских стран о возможном сотрудничестве против Ирана. Об этом он заявил 31 марта на заседании правительства, сообщает «Маарив».

По его словам, ранее он уже проводил закрытые контакты с арабскими лидерами, предупреждая их об угрозе со стороны Тегерана.

«Сегодня они это понимают», — отметил Нетаньяху.

Ранее посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что ряд стран Персидского залива фактически сближается с Израилем. В их числе он назвал ОАЭ, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.

По словам дипломата, некоторые из этих стран уже обращались к Израилю за помощью на фоне угрозы со стороны Ирана.

Он также не исключил координацию действий с арабскими государствами, подчеркнув, что такие шаги могут изменить ситуацию в регионе.