Союзники США в Персидском заливе, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, призывают президента США Дональда Трампа продолжить военную кампанию против Ирана, считая, что Тегеран ещё недостаточно ослаблен. Об этом сообщает Associated Press.

По данным источников, месячные авиаудары под руководством США не достигли желаемого эффекта. Если в начале конфликта страны региона выражали недовольство тем, что их не предупредили о начале операции, то теперь часть из них считает происходящее «историческим шансом» для окончательного ослабления Ирана.

В частных переговорах представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна заявляют, что не поддерживают завершение операции без серьёзных изменений в Иране — либо в руководстве, либо в политике страны.

Страны Персидского залива предоставляют США военные базы, но напрямую в боевых действиях не участвуют. При этом позиции внутри региона различаются: наиболее жёсткую линию занимают ОАЭ, настаивая даже на наземной операции, тогда как Оман и Катар выступают за дипломатическое урегулирование.

Саудовская Аравия считает, что прекращение войны сейчас не обеспечит безопасность региона. По её мнению, урегулирование должно включать нейтрализацию ядерной программы Ирана, уничтожение баллистических ракет и прекращение поддержки союзных группировок.

По информации AP, наследный принц Мохаммед бин Салман уже уведомил Вашингтон, что дальнейшее ослабление Ирана отвечает долгосрочным интересам региона.