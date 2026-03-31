Обнародован список общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, в которых при приёме в первый класс будет применяться система приоритетов.

Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что приём учащихся будет проводиться как в свободной форме, так и на основе приоритета (преимущественного права). При свободном приёме родители смогут через личный кабинет напрямую выбрать школу и учителя.

Приоритет будет предоставляться в следующих случаях: если родитель или ребёнок зарегистрирован на территории, закреплённой за школой, если брат или сестра уже обучаются в этой школе, либо если один из родителей работает в данной школе.

Родители смогут подать заявку на основе одного из этих приоритетов в установленные сроки:

для азербайджанского сектора — с 6 мая по 4 июня 2026 года;

для отделений с обучением на других языках — с 17 июня по 16 июля 2026 года.

Отмечается, что применение приоритетов направлено на облегчение выбора школы в районах с высокой плотностью населения.

После завершения указанного периода на оставшиеся места будет объявлен свободный приём (за исключением лицеев с обучением на других языках, где действует конкурсный отбор).