Утверждено «Соглашение о стратегическом партнёрстве по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Сирийской Арабской Республики и Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры».

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Напомним, данное соглашение было подписано 17 февраля в штаб-квартире Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в столице Марокко Рабате.

Согласно документу, Азербайджан окажет поддержку восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирии, построив около 10 новых школьных зданий и отремонтировав около 100 поврежденных школ.