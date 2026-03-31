Италия отказала США в использовании базы Сигонелла. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Решение принял министр обороны Гвидо Крозетто ещё несколько дней назад, однако оно держалось в секрете.

По данным издания, американские бомбардировщики планировали посадку в Сигонелле с последующим вылетом на Ближний Восток, при этом разрешение у Рима не запрашивалось — итальянскую сторону поставили перед фактом, когда самолёты уже были в воздухе.

Проверка показала, что речь не шла о стандартных или логистических рейсах, поэтому они не подпадали под действующие соглашения.

Как отмечает газета, это решение может повлиять на отношения между Италией и США.