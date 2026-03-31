В городе Харнай на западе Пакистана террористы взорвали газопровод, частично нарушив газоснабжение провинции Белуджистан и её столицы Кветты.

По данным газеты The Express Tribune, взрыв произошёл на трубе диаметром около 45 см, принадлежащей энергетической компании Sui Southern Gas Company (SSGC). Взрыв вызвал масштабный пожар, который оперативно локализовали специалисты, перекрыв подачу газа. Газопровод полностью выведен из строя.

Сапёры подтвердили, что повреждения были результатом теракта. Местные жители испытали панику из-за взрыва и огня. Ремонтные работы займут 12–24 часа и начнутся после разрешения правоохранительных органов. Полиция оцепила место происшествия и начала расследование.