Президент США Дональд Трамп вместе с командой для завершения войны готов оказывать давление на Украину, требуя территориальных уступок.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Как отметил президент Украины, последние переговоры украинской делегации в Майами со спецпредставителями Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — не дали никакого результата.

«Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Мое беспокойство заключается в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить?», — заявил Зеленский.

Он добавил, что после завершения противостояния с Ираном американские власти могут снова усилить давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на территориальные уступки ради прекращения войны с Россией.