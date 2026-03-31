Ежедневный транзит судов через Ормузский пролив с начала военной операции США и Израиля против Ирана сократился более чем на 95%.

Как передает ТАСС, такие данные приводятся в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Судоходство через Ормузский пролив парализовано: транзитные перевозки сократились более чем на 95%, что привело к сбоям в поставках энергоресурсов и удобрений», — отмечается в тексте.

По данным организации, в начале марта ежедневный транзит через пролив не превышал 10 судов, тогда как в последнюю неделю февраля он в среднем составлял 103.