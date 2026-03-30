Франция запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидента с миротворцами Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Франция самым решительным образом осуждает обстрелы миротворческих сил ВСООНЛ 29 марта, в результате которых погиб индонезийский миротворец и трое других получили ранения. Подобные атаки неприемлемы и не могут быть оправданы», — написал он.

Министр осудил инцидент от 30 марта, когда при подрыве на мине погибли двое миротворцев из Индонезии и пострадали еще два человека, а также происшествие с французским контингентом ВСООНЛ в районе Эн-Накуры, призывав к полному выяснению обстоятельств этих трагедий.

«Эти посягательства на безопасность со стороны солдат израильской армии в отношении персонала ООН являются недопустимыми и неоправданными. Эти осуждения были самым решительным образом доведены до сведения посла Израиля в Париже», — добавил Барро.