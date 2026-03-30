Парламент Израиля перешёл к финальной стадии голосования по законопроекту о применении смертной казни, передает «24KZ». Поправки коснутся осуждённых за терроризм на почве расизма. В основном эта мера затронет заключённых палестинцев, сообщает Reuters.

Приговор будут исполнять в течение 90 дней без права на помилование.

По данным СМИ, наряду с повешением рассматриваются альтернативы в виде электрического стула или эвтаназии. Инициатором законопроекта является ультраправая партия «Еврейская сила» во главе с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром. Юридически смертная казнь за госизмену и терроризм в Израиле разрешена, однако на практике она не применялась уже более 60 лет. Правозащитники и международное сообщество выражают серьезную обеспокоенность.

Главы МИД Германии, Франции, Италии и Великобритании назвали израильский законопроект дискриминационным по отношению к палестинцам. Ранее прошло два чтения, большинство парламентариев проголосовали «за». Если в этот раз поправки примут, обновленный закон вступит в силу через месяц.