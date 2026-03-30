Правительство Нидерландов приняло решение восстановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР).

Об этом говорится в служебной записке кабмина, поданной министром внешней торговли и сотрудничества в целях развития Сьёрдом Сьёрдсмой в парламент, пишет ТАСС.

«Речь идет о намерении восстановить финансовую поддержку БАПОР в соответствии с соглашением правящей коалиции. Подчеркивается значение БАПОР для палестинских территорий и для региона в более широком смысле, в частности, в сфере предоставления базовых услуг, таких как здравоохранение и образование», — отмечается в имеющемся в распоряжении ТАСС документе. При этом на прошлой неделе нижняя палата парламента королевства утвердила бюджет, не предусматривающий финансирование агентства.

На этом фоне депутат от правой партии JA21 Михиль Хогевен в беседе с журналистами назвал действия правительства «хитрой игрой» и заявил, что чувствует себя «введенным в заблуждение». Совместно с коллегами из Реформатской партии Нидерландов он запросил разъяснения у кабмина.