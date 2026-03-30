Пресечена попытка контрабанды из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» командования Пограничных войск Государственной пограничной службы был предотвращён ввоз в Азербайджан из Ирана наркотических средств общим весом 51 килограмм 560 граммов.

В ходе проведённых пограничных проверок и оперативных мероприятий 22 марта было изъято 41 килограмм 280 граммов, а 25 марта — 10 килограмм 280 граммов марихуаны.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные действия.