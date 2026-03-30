Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Financial Times о желании «захватить» иранскую нефть.

«Честно говоря, мне больше всего нравится [вариант] забрать иранскую нефть, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем вы это делаете?» Но они глупые люди», — сказал американский лидер.

Он не исключил захват острова острова Харк, главного иранского нефтеэкспортного узла в северной части Персидского залива. Трамп считает, что у Исламской Республики нет сил на оборону острова, а США могли бы «очень легко» взять его под контроль.

Лидер США упомянул, что американские ВС уже «разбомбили 13 000 целей» в ходе военных действий на Ближнем Востоке, а осталось еще около 3 тыс.