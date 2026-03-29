ОАЭ требуют репарации от Ирана в рамках любого соглашения о прекращении «иранской агрессии» против стран региона. Об этом написал в Х Анвар Каргаш, советник президента ОАЭ Мухаммеда Бин Заида.

«Любое политическое решение, направленное на урегулирование иранской агрессии против арабских государств Персидского залива, должно включать чёткие гарантии предотвращения будущих нарушений, соблюдение принципа ненападения и обязательство Ирана выплатить репарации за удары по гражданским и жизненно важным объектам, а также по мирному населению.

Иран обманул своих соседей относительно своих намерений перед войной и продемонстрировал заранее спланированную агрессию, несмотря на их искренние усилия избежать конфликта, что делает эти два направления необходимыми в противодействии режиму, который стал главной угрозой безопасности арабских стран Персидского залива», — написал советник президента Гаргаш.