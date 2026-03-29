Турция предупредила США, Ирак и курдские формирования, что примет военные меры, если курдские организации будут задействованы в операциях против Ирана, сообщила со ссылкой на источники газета Türkiye.

Она отметила, что с началом атак на Иран Израиль стал предпринимать попытки договориться с формированиями признанных террористическими в Анкаре Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее иранского крыла PJAK об их участии в боевых действиях в качестве наземных прокси-сил. Контакты с командирами этих организаций осуществлялись через разведку «Моссад». Получив такую информацию, Турция начала активное вмешательство в процесс.

В ответ Турция активизировала дипломатические и разведывательные усилия. Этот вопрос, как утверждается, обсуждался в начале марта в ходе телефонного разговора президентов Реджеп Тайип Эрдогана и Дональда Трампа. Эрдоган выразил категорическое несогласие с возможным привлечением курдских формирований к боевым действиям.

Курдским организациям, по информации газеты, было передано предупреждение: в случае их участия в конфликте Турция нанесет по ним удары, как это уже происходило ранее в ходе трансграничных операций в Сирии.

В урегулировании ситуации задействованы МИД и Национальная разведывательная организация Турции, которые поддерживают контакты с властями Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака. Также турецкие представители посетили север Ирака, где подтвердили жесткую позицию Анкары и готовность к военному ответу.