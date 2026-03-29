Полиция Чехии подозреваемого по делу о поджоге оружейного склада компании LPP Holding в Пардубице, что производила беспилотники для Украины, сообщает DW.

Задержанный является гражданином Чехии, суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Поиски других возможных сообщников продолжаются, сообщила полиция в соцсети Х в воскресенье, 29 марта.

Ранее, 24 марта, суд в Пардубице арестовал двух подозреваемых — мужчину и женщину. Третий был задержан в Словакии, Чехия намерена добиваться его экстрадиции. Всем задержанным предъявлены обвинения в террористическом нападении и участии в террористической группе.

Пожар на складе LPP Holding в Пардубице произошел 20 марта. Ответственность взяла на себя группировка Earthquake Faction, заявившая о протесте против сотрудничества компании с Израилем и выдвинувшая ей ультиматум с требованием отказаться от израильских партнеров под угрозой публикации похищенных документов.

В LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а антиизраильские лозунги — лишь прикрытие. Власти Чехии расследуют возможный российский след.