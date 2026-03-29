Спикер иранского парламента, Мохаммад-Багер Галибаф, в своих последних заявлениях подчеркнул, что противник открыто демонстрирует готовность к переговорам, но одновременно тайно планирует наземное вторжение. По его словам, иранские военные готовы встретить американские войска, если те решатся на вторжение, и нанести решительный удар по их союзникам.

«Наши удары продолжаются. Наши ракеты остаются в боевой готовности. Наша решимость и вера укрепились», — заявил Галибаф, добавив, что они знают о слабостях противника и видят признаки страха и террора в его рядах.

Он также отметил, что президенту США Дональду Трампу не удалось заручиться поддержкой европейских стран. При этом, по словам спикера парламента, энергетический рынок вышел из-под контроля, а продовольственная инфляция в регионе приближается. «Символы американского престижа — от истребителей F-35 до авианосцев и региональных баз — понесли серьезный ущерб», — подчеркнул Галибаф.