Морская миссия Европейского союза в Красном море объявила о повышенном внимании к ситуации после того, как Хуситы усилили поддержку Ирана. Об этом сообщается в публикаций на платформе X миссии EUNAVFOR ASPIDES, передает Al Jazeera.

В сообщениях отмечается, что миссия выпустила обновленные рекомендации для судоходной отрасли, призвав владельцев судов регистрироваться и обращаться за поддержкой через каналы морской безопасности.

Также в миссии сообщили, что силы ЕС остаются развернутыми и находятся в состоянии повышенной готовности в зоне операций, продолжая выполнять мандат по защите коммерческого судоходства и обеспечению свободы навигации в регионе.