Власти Японии приняли решение увеличить ряд налогов, чтобы направить полученные средства на укрепление обороноспособности страны, сообщает газета Sankei. С апреля вводится дополнительный сбор 4% с суммы корпоративного налога, превышающей 5 млн иен (около 2,5 млн рублей).

Табачный налог будет повышаться поэтапно: в апреле и октябре ставки на нагреваемый табак сравняют с обычными сигаретами, а с апреля 2027 года ожидается ежегодное увеличение на 0,5 иены за штуку в течение трёх лет.

С января 2027 года подоходный налог повысится на 1%. При этом ставка специального налога на восстановление после землетрясения 2011 года временно снизится на 1%, чтобы компенсировать нагрузку на налогоплательщиков, однако в долгосрочной перспективе она также будет расти.

В Министерстве финансов Японии прогнозируют, что совокупный доход от повышения налогов составит около 1,33 трлн иен (более 676 млн рублей). Власти не исключают дальнейшего роста оборонных расходов на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности, обострения обстановки на Ближнем Востоке и усиления противостояния между США и Китаем.

В декабре 2025 года японское правительство представило проект бюджета на новый финансовый год с рекордными оборонными расходами.