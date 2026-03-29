Во время удара Ирана по авиабазе США в Саудовской Аравии был уничтожен самолет раннего предупреждения и управления E-3G «Sentry». Фото останков машины публикуют американские OSINT-блогеры.

«Удар, по всей видимости, был целенаправленно нанесен по наиболее важной части самолета E-3 , а именно по задней части, где расположен вращающийся купол радара, содержащий несколько чувствительных приборов, включая антенны для радиолокационной системы наблюдения AN/APY-2», — пишет один из милитари-блогеров.

Ранее американские СМИ писали, что базу атаковали баллистические ракеты.

