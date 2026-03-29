Минувшей ночью израильские военно-воздушные силы завершили широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре Тегерана, сообщила ЦАХАЛ.

«Вчера (в субботу) израильские ВВС, действуя по данным разведки Армии обороны Израиля, завершили широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в центре Тегерана», — говорится в сообщении.

В рамках ударов израильская армия нанесла удар по десяткам объектов для хранения и производства оружия, в том числе баллистических ракет, а также по системам ПВО и наблюдательным пунктам Ирана, добавили в ЦАХАЛ.

27 марта ЦАХАЛ сообщила об ударе по ядерному объекту в провинции Йезд в Иране в рамках противодействия его ядерной программе. В ЦАХАЛ отметили, что это «единственный в своем роде» объект в Иране, где сырье проходит механическую и химическую обработку для последующего использования в процессе обогащения урана.