Американские войска уничтожили свыше 11 тыс. целей в Иране с начала военной операции, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

Среди целей было уничтожено или повреждено более 150 иранских военных кораблей.

Указывается, что в боевых действиях задействованы многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосец, ракетные эсминцы, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

В CENTCOM отметили, что американские войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении военно-промышленной базы.