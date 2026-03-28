Мессенджер WhatsApp начал внедрение обновлений с использованием искусственного интеллекта, включая функцию генерации предложенных ответов на основе содержания переписки. Нововведение стало частью развития инструмента Writing Help, который ранее позволял перефразировать сообщения, исправлять ошибки и менять тон текста.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

С обновлением система теперь помогает пользователям формулировать ответы с учетом контекста диалога, чтобы сообщения выглядели более точными и уместными. В компании рассчитывают, что пользователи будут чаще пользоваться встроенными возможностями, а не сторонними сервисами для написания сообщений. При этом разработчики подчеркивают, что переписка остается приватной даже при использовании ИИ-функций.

Для активации инструмента необходимо открыть поле ввода, нажать на иконку стикеров, а затем выбрать значок карандаша с эффектом «искр», обозначающий функции искусственного интеллекта.

Помимо этого, в Meta сообщили о других обновлениях. Пользователи получили возможность освобождать место в памяти, удаляя крупные файлы прямо внутри чатов без очистки всей переписки. Также появился инструмент редактирования изображений с помощью Meta AI, позволяющий, например, удалять лишние объекты, менять фон или применять стили.

Среди других нововведений – перенос истории чатов между iOS и Android, а также внутри одной платформы, возможность одновременного использования двух аккаунтов на iOS и обновленные стикеры, которые теперь предлагаются автоматически при вводе эмодзи.

Ожидается, что новые функции станут доступны всем пользователям в ближайшее время.