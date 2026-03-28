В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Билясуварского таможенного управления, была обнаружена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотиков.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК), на таможенном посту «Билясувар» с применением служебной собаки кинологической службы был проведён досмотр транспортного средства, перевозившего груз «салат, сельдерей и цветная капуста».

В ходе проверки внутри груза было обнаружено скрытое от таможенного контроля наркотическое средство — марихуана общим чистым весом 56 кг 585 гр.