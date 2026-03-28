Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов, в результате была серьезно повреждена радиолокационная система воздушной гавани.

Об этом агентству KUNA сообщил официальный представитель Управления гражданской авиации Кувейта Абдалла ар-Раджи.

«Международный аэропорт Кувейта подвергся нескольким атакам с использованием беспилотников, человеческих жертв не зафиксировано», — указал он. Ар-Раджи пояснил, что нападение привело к «значительному ущербу для радиолокационной системы аэропорта».

Представитель управления гражданской авиации эмирата добавил, что аварийно-спасательные бригады и компетентные органы приступили к ликвидации последствий инцидента.