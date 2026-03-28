Министерство внутренних дел (МВД) отреагировало на 763 вызова за сутки из-за дождливой погоды.

В ведомстве сообщили, что за сутки в Службу «102» — Центр вызовов поступило 763 обращения, которые были направлены по соответствующим подразделениям. Из них 475 были перенаправлены в Государственную дорожную полицию, 214 — сотрудникам патрульно-мобильных полицейских подразделений территориальных органов полиции, а 74 — в другие службы, обеспечивающие оказание необходимой помощи гражданам.

«В настоящее время службы МВД по всей стране продолжают работу в усиленном режиме. Особое внимание уделяется координированным действиям по устранению последствий дождя и обеспечению безопасности граждан», — подчеркнули в сообщении.