Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта посетят Исламабад для консультаций.

По приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти посетят Исламабад с 29 по 30 марта 2026 года.

В ходе визита министры иностранных дел проведут углубленные дискуссии по ряду вопросов, включая усилия по деэскалации напряженности в регионе.

«Пакистан высоко ценит свои отношения с братскими странами — Саудовской Аравией, Турцией и Египтом. Визит даст возможность для дальнейшего укрепления сотрудничества и координации Пакистана с этими странами в различных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД Пакистана.