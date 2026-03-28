Японская нефтегазовая компания Inpex планирует отдавать приоритет поставкам нефти для внутреннего рынка Японии, включая сырьё, добываемое у берегов Азербайджана.

Причина — резкий рост рисков поставок на фоне войны с Ираном и фактических ограничений в Ормузском проливе. Это ключевой маршрут, через который проходит значительная часть мировой нефти, и сейчас он частично блокируется или контролируется. Из-за нестабильности страны и компании начинают пересматривать цепочки поставок и стремятся сначала обеспечить собственные потребности.

В случае Inpex это означает, что нефть с проектов, в том числе в Азербайджане, в первую очередь будет направляться японским покупателям, а не на внешний рынок.