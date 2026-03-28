Канцлер Германии Фридрих Мерц высмеял возможности Франции по отправке военно-морской миссии в Ормузский пролив для обеспечения судоходства, передает ТАСС.

«Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — сказал он на организованной газетой FAZ дискуссии по поводу сообщений о том, что Франция якобы планирует отправить в Ормузский пролив корабли.

«Теперь у Франции есть авианосец, в целом исправный, и они его отправили сейчас в Средиземное море», — продолжал Мерц. «Я бы сказал, что действительные возможности гарантировать мир мы имеем, возможно, только вместе», — считает канцлер.

«Я думаю, нам нужно честно сказать, что мы можем с военной точки зрения», — сказал он.