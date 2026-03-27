Конфликт в Украине будет продолжаться, пока киевские власти не примут «определенные решения» и не согласятся пойти на уступки. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы рассказали украинской стороне, на чем настаивает Россия. Мы не выступаем за это. Мы объяснили им это», — заявил он на брифинге.

Рубио подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, заявляя, что гарантии безопасности стране со стороны США зависят от вывода из Донбасса подразделений украинских войск.

«Ему очень четко объяснили, и он должен был это понять, что гарантии безопасности будут предоставлены только после окончания [украинского конфликта]», — заявил госсекретарь США.

Он также отметил, что Вашингтон всегда заявляет, что хочет видеть окончание украинского конфликта.