Пыльные бури и дождь с примесью почвы, зафиксированные в Атырау, специалисты связывают с обмелением Каспийского моря.

Как сообщает «Казинформ», по словам заместителя руководителя департамента экологии Ерлана Есенова, из-за снижения уровня моря обнажились ранее затопленные территории, где скопились соль и мелкий песок.

Выявлены четыре участка в прибрежной зоне, которые влияют на формирование пыльных бурь — на этих территориях отсутствует растительность, в том числе камыш.

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев отметил, что рассматривается возможность применения технологий увлажнения для снижения подъема пыли и соли в воздух. Вблизи высохших территорий проходят каналы, что позволит обеспечить полив при высадке растений.

Отобраны пробы почвы, начаты лабораторные исследования. По их результатам будет разработан план действий. Создана рабочая группа с участием представителей акимата, департамента экологии, департамента по чрезвычайным ситуациям и специалистов в сфере охраны окружающей среды. Проведен аэромониторинг обмелевших участков Каспия.