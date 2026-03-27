По инициативе Венгрии состоялась встреча дипломатических помощников глав государств и правительств стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Азербайджан представлял на встрече помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил в публикации на своей странице в «X», что по приглашению венгерской стороны в Будапешт состоялась успешная встреча на уровне помощников глав государств и правительств в рамках ОТГ: «В ходе встречи были рассмотрены итоги Габалинского саммита организации, а также, с учётом приоритетов, определённых в период председательства Азербайджана, подчеркнута важность сотрудничества в сфере безопасности на фоне текущих глобальных вызовов. Как ранее подчеркивал президент Азербайджана Ильхам Алиев на предыдущих саммитах, тюркский мир, обладая богатыми природными ресурсами, энергетическим потенциалом и стратегическим геополитическим положением, охватывающим ключевые транспортные маршруты, занимает важное место на Евразийском континенте, а Организация тюркских государств уже превратилась в один из значимых геополитических центров».

В рамках мероприятия Хикмет Гаджиев провёл также ряд встреч.